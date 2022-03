Ukrainā šodien plāno atvērt 14 humānos koridorus

Viņa arī informēja, ka automašīnu kolonna ar vairākām tonnām tik ļoti nepieciešamās humānās palīdzības atkal mēģinās iekļūt aplenktajā Mariupolē. Kolonnā ir tukši autobusi, kuros iedzīvotāji no pilsētas, kuru joprojām bombardē Krievijas spēki, varēs doties uz Zaporižju.

Līdz šim visi mēģinājumi izveidot humānos koridorus drošai iedzīvotāju evakuācijai no Mariupoles ir cietuši neveiksmi, par ko Ukraina un Krievija vaino viena otru.

Evakuācija plānota arī no Polohiem, kas atrodas starp Mariupoli un Zaporižju, kā arī no vairākām vietām uz rietumiem, ziemeļiem un ziemeļaustrumiem no Kijivas un Luhanskas apgabala Ukrainas austrumos.