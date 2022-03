Pilnīgs absurds – ukrainiete par Kremļa centieniem attaisnot karu Ukrainā

Dezinformācija ir kara sastāvdaļa, tāpat kā militārie ieroči. Un viena no biežākajām frāzēm, ko piesauc Kremļa propagandas piekritēji, mēģinājumos attaisnot Krievijas iebrukumu Ukrainā, ir saistīta ar astoņiem kara gadiem Donbasā – reģionā, kur šobrīd atrodas pašpasludinātās Luhanskas un Doņeckas republikas. Šo gadu laikā tur it kā noticis genocīds un terorisms no ukraiņu puses. Tas ir apzināti kultivēts, faktos nepamatots vēstījumus, kurš auglīgā augsnē kritis arī Latvijā. To atkārto gan uz ielas, gan plaši izplata sociālajos medijos. Gan eksperti, gan arī paši Ukrainas iedzīvotāji uzsver, ka tie ir meli, un atgādina, ka arī Donbasa stāsts sākās ar Krievijas iejaukšanos.