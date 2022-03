Video ⟩ Par kara Ukrainā attaisnošanu ierosinātas pirmās krimināllietas

Aivis Vasiļevskis no četriem aizturētajiem vienīgais paturēts apcietinājumā, pārējiem – ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. A.Vasiļevskis par kara noziegumiem izpaudies arī daudz publiskāk - pārraidēs “Facebook”, kam ir vairāk nekā 16 tūkstoši skatītāju. Lūk, citāts no viņa teiktā 28.februārī:

“(..) Ka kara noziedznieki būs tie, kuri tagad tur Kijevā aizsedzas aiz civilajiem, un to dara tieši Ukrainas armija, un tāpēc viņi bļauj tagad, ka ofensīva ir apstājusies, un visas tās lietas. Un tā tālāk. Kara noziegumi ir tie, ko dara Ukrainas armija, jo viņi pirmkārt nelaiž ārā civilos pa koridoriem, viņi aizsedzas ar civilajiem, tāpat kā Sīrijā to darīja, ja, tie teroristi tur.”

“Skaidrs, ka mums ir zināmi kaut kādi jau atzīti, vispārpieņemti fakti par to, kas ir labs un kas ir slikts, līdz ar to civiliedzīvotāju masveida iznīcināšana tur diez vai būtu attaisnojama, vienalga kādu mērķu vadīta, un tāpēc cilvēkiem jādomā, ko viņi, it sevišķi publiskā telpā, runā, jo kriminālatbildība jau iestājās par to, ka publiski slavina vai attaisno šīs te darbības,”

Pagājušajā nedēļā Daugavpilī ieradās autobuss ar bērniem no Ukrainas, bēgošiem no kara. Pilsētas mēra Andreja Elksniņa (S) ierakstam “Facebook” par šo ir gandrīz sešsimt komentāru. Starp atbalstošiem un uzmundrinošiem, arī tādi komentāri, kuros aicina “ierādīt vietu” bēgļiem, populārākais no tiem: “Kādam taču ir jāizskaidro, ka viņi ir viesos un šeit cilvēkiem pie mašīnām ir Georga lentītes, Krievijas karogi, un tā ir norma”. Tas pats autors citā komentārā draudīgi pabrīdina: “Ja būs kā Moldovā, savākt viņus kaudzē un izvest zem mierīgām un skaidrām debesīm uz lauka”.

Fragments no telefonsarunas ar komentāru autoru, uzņēmēju Vladimiru Rumjancevu: "Tīrā laukā - ar to bija domāts, ja viņi izraisīs nemierus, ja viņi liks cilvēkiem teikt - es redzēju, ka Moldovā tā notiek - tos tur "Slava Ukrainai!" un uzbāžas, līdz to nepateiksi... Ja viņi demolēs kaut kādas kafejnīcas, kamēr to nepateiksi vai ja ar viņiem kafejnīcā runās krievu valodā - es uzskatu, ka tas nav normāli, ja tas tā būs. Ja viņi uzvedīsies cienījami, normāli, kā ciemos, neizjaucot mūsu parasto dzīvesveidu, tad priekš kam viņus vest uz to lauku?