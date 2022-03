Sāpes sprandā – dzīvesveida un ieradumu nepatīkamās sekas

Vējš un aukstums. Savilkumu spranda daļā dažkārt veicina arī vējš un aukstums – to ietekmē sašaurinās asinsvadi un veidojas muskuļu spazmas. Īpaši piesardzīgiem jābūt tiem, kuri jau iepriekš saskārušies ar spranda sāpēm – lai izvairītos no slimības saasinājuma, jutīgo vietu nepieciešams īpaši rūpīgi sargāt no aukstuma. Mainīgos laikapstākļos jāģērbjas tā, lai nevajadzētu staigāt ar sasvīdušu muguru, bet, vasarā sasvīstot, jāpiesargās, uzturoties vējā, kondicionētās telpās vai peldoties aukstā ūdenī.