Matīss Mežaks: no Ikšķiles līdz Nirburgringai un WRC automašīnām

Savu debiju vietējā mēroga autošosejas sacensībās Matīss Mežaks piedzīvoja 2013. gada sezonā, izcīnot trešo vietu VAZ 1300 klasē. Pēc pāris sezonām šajā klasē sekoja pārsēšanās 1,6l klases automobilī, ar kuru tika izcīnīts Latvijas čempiona tituls 2017. gadā. Matīss ir un bija viens no vadošajiem klases pilotiem ļoti sīvā konkurencē. Ar VAZ automobili startēts arī starptautiskās sacensībās Maskavā un Vācijā, kāpjot uz goda pjedestāla un izcīnot uzvaras.

Matīss bija viens no BMW 325 CUP klases pamatlicējiem – pielicis roku klases idejā, ka nepieciešama tieši tāda, piedalījies tehnisko noteikumu izstrādē un bija viens no pirmajiem, kas arī uzbūvējis šādu auto. “Bija skaidrs, ka nepieciešams šāds koncepts – par pamatu tika ņemta jau esoša klase Vācijā VLN seriālā, bet to pielāgojot vietējai specifikai ar budžeta risinājumiem. Tā ir izrādījusies uzvaroša ideja un ir liels prieks par milzīgo masveidību, ko pieredzējām 2021. gadā un pieredzēsim arī šosezon. Gandarījums par šo ir pielīdzināms uzvarai pirmā gada BMW 325 CUP čempionātā!”