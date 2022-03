Mediji: Aktīvists aicina ukrainas bēgļus uz Putina meitas villu Francijā

Francijas Atlantijas okeāna piekrastes pilsētā Biaricā vietējais aktīvists Pjērs Afners iekļuvis Krievijas prezidenta Vladimira Putina meitas villā un paziņojis, ka villa ir gatava uzņemt no Putina režīma cietušos, pirmām kārtām - kara bēgļus no Ukrainas, ziņo pētnieciskās žurnālistikas medijs "The Insider".