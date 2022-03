Foto ⟩ Pasniegtas Britu kinoakadēmijas balvas. Labākā filma - "Suņa spēks"

Londonā, Karaliskajā Albertholā nedēļas nogalē notika Britu kinoakadēmijas balvu (BAFTA) pasniegšanas ceremonija. Labākās filmas titulu ieguvusi lente "Suņa spēks" ("The Power Of The Dog"), bet filmas režisore - Jaunzēlandē dzimusī Džeina Kempione (Jane Campion) apbalvota par labāko režiju.