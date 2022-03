Pārsteigums elektroauto īpašniekam - pilsētā auto atmaksājas pat tad, ja to nelieto

Nemaksājot par stāvvietu pilsētā, M. Nagevičs ietaupa naudas summu, kas līdzvērtīga gandrīz pusei no elektromobiļa līzinga ikmēneša maksājuma. Tā kā auto ir jauns, tas nav jāremontē, un elektromobiļu ekspluatācija parasti ir lētāka. Arī degvielai kļūstot dārgākai, palielinās iespēja ietaupīt naudu.

"Kopumā es tagad tērēju mazāk. Daudz kas ir atkarīgs no tā, cik daudz automašīna tiek izmantota. Es, piemēram, savu elektroauto izmantoju diezgan intensīvi, jo kopš pagājušā gada augusta esmu nobraucis jau vairāk nekā 14 000 kilometru. Attiecīgi arī atpelnīšanas laiks man būs īsāks," stāsta elektroauto lietotājs.

Viņš sava elektromobiļa gaitas akumulatoru cenšas uzlādēt tad, kad elektrība maksā vismazāk. Pēc M. Nageviča teiktā, to izdarīt nav grūti: tas patērētājs, kuram ir līgums par mainīgu likmi, jau iepriekš var uzzināt nākamās dienas elektrības cenas un lādēšanu attiecīgi ieplānot. Šeit bieži vien palīdz arī pats elektroauto. Piemēram, ë-C4 elektromobilim ir aprīkojums, kas ļauj ieprogrammēt uzlādes laiku, bet no rudens to varēs izdarīt arī ar MyCitroën mobilo lietotni.