Mirusi Krievijas uzbrukumā Mariupoles dzemdību namam ievainotā grūtniece un viņas nedzimušais bērniņš

Krievijas amatpersonas nav noliegušas dzemdību nama bombardēšanu, taču apgalvo, ka to kā bāzi esot izmantojuši ukraiņu ekstrēmisti un ka tajā neesot atradušies ne pacienti, nedz arī personāls. Krievijas vēstnieks ANO un Krievijas vēstniecība Londonā fotogrāfijas, kurās redzamas ievainotas grūtnieces, nodēvējuši par "viltus ziņām".

""Associated Press" žurnālisti, kuri kopš kara pirmajām dienām ziņo no blokādei pakļautās Mariupoles, ir dokumentējuši uzbrukumu un paši savām acīm redzēja upurus un nodarītos postījumus. Viņi uzņēma video un fotogrāfijas ar vairākām asinīm notraipītām grūtniecēm, bēgot no sabombardētā dzemdību nama, kliedzošiem mediķiem un raudošiem bērniem," norāda aģentūra AP.