EM: Vēl pāragri spriest par gaidāmo tūrisma sezonu

Par tūrisma nozari runājot, EM uzsver, ka iepriekšējos divos gados - 2020. un 2021.gadā - tūrisma nozare visā pasaulē, arī Latvijā, būtiski cieta no saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktajiem ierobežojumiem. Ņemot vērā pašreizējos apstākļus, nav pamata šogad gaidīt nozīmīga apmēra tūristu ierašanos Latvijā no Krievijas un no Baltkrievijas.