Kazāks: Izveidojot atjaunojamās enerģijas bāzi, mēs varam pelnīt no Krievijas energoresursiem

Saliedētība ir ļoti liela. Jā, ne vienmēr iecerētās sankcijas tiek ieviestas uzreiz, bet tas notiek. ASV zināmas sankcijas pret Krievijas energoresursiem jau ir ieviesušas, ir sekojušas arī citas valstis. Ja skatāmies uz ES, tad šajā brīdī tādu kopīgu sankciju nav, bet neaizmirsīsim, ka gāzes vads "Nord Stream 2" ir slēgts, neaizmirsīsim, ka ES ir apņēmusies strauji īstenot ambiciozus mērķus, lai mazinātu savu atkarību no Krievijas energoresursiem un tos aizstātu ar citiem resursiem. Līdz ar to, pat ja pašlaik nav tiešu ES sankciju pret Krieviju energoresursu jomā, rīcība ir nepārprotama - mazināt atkarību no Krievijas, jau drīzumā pirkt no tās krietni mazāk un radīt atjaunojamo enerģiju tepat uz vietas," uzsvēra Latvijas Bankas vadītājs.