"Ko mēs redzam, skatoties debesīs?" - Gruzijas maģiskais reālisms filmā

Kad biju bērns, bieži vien valkāju dārgakmeni, parasti ap roku, lai tas mani pasargātu no ļaunas acs. Mūsdienās to gandrīz neviens vairs nedara, un es gribētu zināt, kāpēc. Vai ļaunā acs vairs neeksistē, vai arī neviens tai vairs vienkārši netic? Protams, mans stāsts nav tikai par ļauno aci, bet arī par pārdabiskiem spēkiem vispār - labo un ļauno -, kas šķiet izslēgti no mūsu materiālistiskās pasaules, bet laiku pa laikam joprojām uzrodas. Mani interesē cieņa pret neizskaidrojamo un šo fenomenu vietu ikdienā. Valdzinājums, ko divi cilvēki izjūt viens pret otru, ir kaut kas neizskaidrojams. Kā tiek sasiets pavediens, kas tur divus cilvēkus kopā, un kāpēc ir tik sāpīgi, kad šis pavediens pārtrūkst? Neviens to īsti nezina. Metamorfozi filmā es neuztveru kā metaforu vai alegoriju, bet kā kaut ko tādu, kas notiek mūsu acu priekšā, - viss pārējais ir atkarīgs no interpretācijas.