Izdevums: ES maksās par karu Ukrainā - kāda valsts vairāk, kāda mazāk

“Mums būs jāturpina būt vienotiem pret Krieviju, un ir skaidrs, ka šī vienotība kādai no valstīm izmaksās dārgāk, līdz ar to saglabāt vienotu fronti nebūs vienkārši,” tā Redekers.

Eiropas Komisija, savukārt, cenšas izvairīties no trauksmes celšanas norādot, ka karš Ukrainā ietekmēs Eiropas Savienības izaugsmi, taču tas “nespēs nonest izaugsmes vilcienu no sliedēm”. Valstis gan runā par to, ka ir jāgatavojas rēķinam, kas būs jāmaksā par kara radītajām sekām.

Eiropas Savienības finanšu ministru video konferencē pagājušajā nedēļā tika runāts, ka Itālija savu izaugsmes prognozi mazinās par 0,7%, ņemot vērā problēmas tirdzniecībā un Krievijas kā noieta tirgus zaudēšanā. Nozīmīgi zaudējumi varētu būt Kiprai, kuras ekonomika sastāda 20% no IKP. Šī valsts norāda, ka Krievijas tūristu skaits šajā valstī sastāda aptuveni piekto daļu no visiem valsts apmeklētājiem.

Nozīmīgākās sekas ir attiecībā uz Eiropas atkarību no Krievijas gāzes. Kopumā Eiropas Savienība importē aptuveni 40% sev nepieciešamās gāzes no Krievijas. Austrijai, Ungārijai un Polijai šis rādītājs ir 80%, bet Bulgārijai, Latvijai un Igaunijai – pat visi 100%. Vācija un Itālija, kas ir lielākās gāzes importētājas, šie rādītāji ir attiecīgi ap 50% un 30%, līdz ar to, pilnīga atteikšanās no Krievijas gāzes radītu nopietnas sekas.