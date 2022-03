Pret protestējušo Krievijas propagandas kanāla redaktori sāk pārbaudi "melu” izplatīšanas lietā

To, ka vairāk nekā 12 stundas pēc notikušā advokātiem nav izdevies noskaidrot divu bērnu mātes atrašanās vietu, izdevumam "Meduza" un "Telegram" kanālam "Varam paskaidrot" apstiprināja advokāti Daņiils Bermans un Anri Ciskarišvili. Savukārt tīmekļa izdevumam "The Insider" to apliecināja advokāts Dmitrijs Zahvatovs.

"Diemžēl pēdējos gados es strādāju "Pirmajā kanālā", nodarbojoties ar Kremļa propagandu, un man par to tagad ir liels kauns. Kauns par to, ka ļāvu runāt melus no televizoru ekrāniem, par to, ka ļāvu zombēt krievu cilvēkus. Mēs klusējām 2014.gadā, kad tas viss tikai sākās, mēs negājām mītiņos, kad Kremlis saindēja Navaļniju," viņa atzīst.