Pauls Timrots: ar liekākiem naudas sodiem neko nepanāks

Februāra vidū notika kārtējā Satiksmes drošības padomes sēde, kas lemj par to, kā mēs pārvietojamies satiksmē. Sēdē konstatēts, ka aizvadītajā gadā kopējais ceļu satiksmes negadījumu (CSN) skaits ir pieaudzis. Kā viens no līdzekļiem tiek izvērta bargāku sodu ieviešana, tomēr satiksmes drošības eksperts Pauls Timrots ir citās domās. Viņa skatījumā nekāds sods neatturēs dzērājšoferi no sēšanās pie stūres vai ātrumpārkāpēju no ātruma pārkāpšanas. Viņa ieskatā visbūtiskāk būtu padarīt redzamu policiju, lai tās klātbūtne uz ielas būtu jūtama. Citiem vārdiem sakot, noteikumu pārkāpšana būtu jāizskauž jau pašā saknē.