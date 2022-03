Kā izrauties no mazpilsētas

Filmā, kas skatāma "LMT Viedtelevīzijā", galveno lomu atveido jaunās paaudzes Holivudas superzvaigzne Ella Faninga (Elle Fanning), ko nesen vērojām rotaļīgi bezkaunīgajā komēdijseriālā "Varenie" (The Great), kas caur satīrisku ironiju mūsdienīgā stāstā atklāj Katrīnas Lielās ceļu no vienkāršas, romantiskas meitenes līdz spēcīgai un visilgāk valdošajai sieviešu kārtas pārstāvei Krievijas impērijas vēsturē.

Jāpiebilst, ka režisors Makss Mingela pats ir pazīstams aktieris, viņš filmējies tādos kino projektos kā "Bee Season", "The Social Network", "The Handmaid’s Tale", turklāt viņš ir metis izaicinājumu savam tēvam - slavenajam režisoram Entonijam Mingelam (Anthony Minghella).

Tēva kontā tādas filmas kā "Angļu pacients" ("The English Patient") un "Talantīgais Misters Riplijs" ("The Talented Mr. Ripley").

Lente "Teen Spirit: Pretī sapnim" savu pirmizrādi piedzīvoja Toronto starptautiskajā filmu festivālā. Filmā skan Robinas ("Dancing on My Own"), kanādiešu dvīņumāsu "Tegan and Sara", "The Undertones", "No Doubt" u.c. pazīstamu mākslinieku dziesmas, kuras izpilda topošā popzvaigzne Violeta Valenski.