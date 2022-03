Pagājušajā nedēļā Krievijas plašsaziņas līdzekļos parādījās jauns “naratīvs”: Ukrainā ar amerikāņu palīdzību izstrādā bioloģiskus ieročus. To paudis gan Krievijas Aizsardzības ministrijas pārstāvis, gan ārlietu ministrs. Vienā brīdī ASV Valsts departamenta pārstāvei Viktorijai Nulandai nācās noliegt šo informāciju. No pavirša acu uzmetiena Kremlis pārliecinoši un skaidri argumentēja savu pozīciju. Bet vai Kijiva patiešām izstrādā šādus ieročus? TVNET faktu pārbaudes projekts “Faktomāts” iedziļinājās šajā jautājumā.

Kā apliecinājumu saviem vārdiem Kremlis valsts medijā “RIA Novosti” nopublicēja instrukcijas patogēno mikroorganismu iznīcināšanai un aktus, kas šo procesu apstiprina. Dokumentus bija nosūtījusi Veselības ministrija, un tos parakstījuši divu laboratoriju mikrobiologi. Tas viss it kā esot darīts, lai slēptu informāciju pēc Krievijas karaspēka iebrukuma. “Acīmredzot, sākoties īpašai militārai operācijai, Pentagonam radās nopietnas bažas par konfidenciālu bioloģisko eksperimentu veikšanu Ukrainas teritorijā,” ziņoja Kremlis.

“Tie noteikti nebija miermīlīgi eksperimenti, bet gan eksperimenti, kuru mērķis ir radīt bioloģiskus ieročus. Tā teikt, etniski orientētus. Par to praktiski nav šaubu.”

Ukrainā ir biolaboratorijas, bet nav nekādu pierādījumu, ka tur izstrādā bioloģiskus ieročus

Kā ir patiesībā? Vispirms jāsāk ar to, ka Ukrainā patiešām ir mikrobioloģijas centri, un tos patiešām atbalsta ASV Aizsardzības departaments. Tomēr tas nav nekāds noslēpums vai jaunums, par ko var pārliecināties ASV vēstniecības Ukrainā mājaslapā. Šī sadarbība sākusies sen, pirms Krievijas iebrukuma un pat Krimas aneksijas — 2005. gadā. Jāuzsver, ka ilgu laiku Maskavai nebija nekādu jautājumu.

Interesanti, ka Krievijas propaganda jau sen “atstrādā” šo tēmu. Piemēram, 2015. gadā kanāls “Rossija 24” pārraidīja garu reportāžu par “slepeno zinātnisko centru, kurā tiks veikti eksperimenti ar nāvējošiem vīrusiem par amerikāņu naudu”. Galvenā ideja arī tobrīd bija, ka "ASV palīdz Ukrainai radīt bioloģiskos ieročus". Tiesa, Ukraina nebija vienīgā postpadomju valsts, kurā Kremlis saskatīja bioloģisko ieroču izveidi. 2018. gadā Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvoja , ka to darot Gruzija. Protams, ar ASV finansējumu. Abos gadījumos šos izteikumus Krievija nespēja apliecināt ar uzticamu informāciju.

Kremļa “pieradījumos” ir parasti baktēriju celmi, kuri ir arī Krievijas laboratorijās

Viens no Krievijas trumpjiem bija it kā slepenie Ukrainas Veselības ministrijas norādījumi iznīcināt vairākus baktēriju štammus. Neskaitot mēra vai salmonelozes izraisītājus, publicētajās instrukcijās tika minēti arī zarnu un difterijas nūjiņa, zelta stafilokoks, klebsiella un citi bakteriālu slimību patogēni. Tas, Aizsardzības ministrijas uzskatā, norādot uz "mēģinājumiem izvairīties no pierādījumiem, ka laboratorijās attīstīja bioloģiskus ieročus".