Foto ⟩ Katrīna Gupalo apvieno dažādu valstu mūziķus kopīgā dziesmā Ukrainas atbalstam

Dziesmas ieceres un mūzikas autore ir dziedātāja Katrīna Gupalo , kuras ģimene no tēva puses šobrīd atrodas Ukrainā. Pirmajās kara dienās viņu, kā arī daudzus citus pārņēmis izmisums, dusmas, sēras un panika.

Šīs emocijas mūziķe izvēlējusies pārvērst spēkā un enerģijā, lai tās palīdzētu nepadoties un varētu darīt visu iespējamo, lai palīdzētu Ukrainai, pret kuru mīlestība ielikta jau šūpulī un nu arī dziesmā "Resistance". Tās vārdi ir ukraiņu, angļu un krievu valodās ar mērķi pievērst pēc iespējas plašāku sabiedrības uzmanību, saliedēt to cīņā pret agresoru, neļaujot aizmirst, cik svarīgi šobrīd ir atbalstīt Ukrainu. Dziesma sākas ar ukraiņu tautasdziesmu, to turpina Ojāra Ērika Kalniņa dzeja, kurā ir ielikts milzīgs cīņas spars, ticība sev un bezbailība, un noslēdz Katrīnas Gupalo tēva - ukraiņu arheologa un vēsturnieka - Konstantīna Gupalo vārdi, kas simboliski atklāj brīdi, kad uz mūžu jāatvadās no mīļajiem un savas dzīves.