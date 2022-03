Jurim Kaukulim jauna dziesma un rokkoncerti solo

"Pēdējā laikā - dienās, nedēļās, mēnešos, arī pandēmijas izolācijā, agrāk sacerētas dziesmas manā garāžas studijā transformējušās un apaugušas ar man pašam negaidītām detaļām. Ir uzplaiksnījuši arī jauni stāsti, sacerēti laikā, kad koncerti un satikšanās ar citiem mūziķiem nevarēja notikt – laikā, kas starp klusumiem uz skatuves kļuva par auglīgu brīdi jauniem atklājumiem mūzikā. Arvien biežāk ar prieku atsaucos aicinājumiem to visu parādīt solo performances formā, iespējami tuvāk klausītājiem, sarunās ar jums!" saka Juris.

Jura Kaukuļa solo koncertā ar pilnu jaudu skanēs dziesmas un melodijas dažādām ģitārām, elektronikai un vienai balsij, tostarp mūziķa radītas, labi pazīstamas un mazāk zināmas kompozīcijas no dažādiem “Dzelzs vilka” daiļrades posmiem, dziesmas no teātra izrādēm to pirmatnējā skanējumā, pietuvinātā tam, kādas tās pirmoreiz dzimst vienatnē, kad pie rokas ir tikai ģitāra un balss, kā arī jaunas dziesmas.