"Stiprās sievas" ar ukraiņu melodijas videoklipu aicina uz akciju "Dziedāsim ukrainiski!"

Viņas teikto papildina "Stipro sievu" dalībniece, EP deputāte Dace Melbārde: "Mēs esam atbildīgi par to, lai katrs savā vietā šodien darītu visu, kas ir mūsu spēkos, lai apturētu barbarisko karu Ukrainā un lai palīdzētu Ukrainas tautai šajā neiedomājami grūtajā laikā. Kā Baltijas dziedošās revolūcijas dalībnieki, kas pagājušā gada deviņdesmitajos gados ar kailām rokām un savām tautas dziesmām stājās pretī labi bruņotajam padomju režīmam, mēs ticam tautas gara spēkam. Mēs ticam Ukrainas tautas spēkam."

Dziesmas "Zasvit vstali kozacenki" ("Pirms rītausmas ceļas kazaki") autore ir kazaku ģimenē dzimusī slavenā dziesminiece Marusja Čuraj (Маруся Чурай, 1625 - 1653) no Poltavas. Tā stāsta par kazaku, kurš ir uzticīgs pienākumam aizstāvēt dzimto zemi no ienaidnieka. Viņš vēršas ar lūgumu pie savas mātes, lai tā pieņem pie sevis viņa līgavu Marusju, kura ir bārene, kamēr pats karos, nezinot vai atgriezīsies mājās. "Dziesmai ir marša raksturs, un tā ir neformālā Ukrainas armijas himna", atklāj Viktorija Prituļaka, kura "Stiprajām sievām" ieteica dziedāt tieši šo dziesmu. "Stiprās sievas" to izpilda liriski, lai izceltu spilgto emocionālo pārdzīvojumu.