Harkivā bērniem ar vielmaiņas traucējumiem aktūti trūkst speciālās pārtikas: Antons Semenovs no Harkivas apgabala

2.marta rītā no Krievijas armijas apšaudītās Harkivas Antonam izdevās izvest ģimeni - sievu un piecus gadus veco dēlu. Šobrīd ģimene atrodas drošībā - pilsētā Valki, kas pārvērtusies lielā bēgļu centrā, no kurienes tiek koordinēts volontieru darbs un humānās palīdzības piegāde Harkivai un citiem Krievijas noziedzīgā režīma okupētajiem rajoniem. Valki ir 10 tūkstoši iedzīvotāju, un apmēram tikpat daudz šobrīd pilsētā ir bēgļu, tāpēc Antona vadītā IT kompānija ir radījusi mākslīgā intelekta rīku - čatbotu, kas Valku mērijai atvieglos darbu ar bēgļiem. Tā sauktais bots savāc un strukturē atbildes uz standarta jautājumiem, ko uzdod sociālā dienesta speciālists, lai saprastu no kurienes atbraucis cilvēks, kāda ir viņa profesija, kas viņam vajadzīgs (pārtika, apģērbs, medikamenti, palīdzība bērniem utt.). Dienas beigās mākslīgā intelekta rīks apkopo atbildes un ziņo par aktualitātēm - cik cilvēkiem kas nepieciešams.