Aprīlī "Lielajā dzintarā" viesosies opermūzikas zvaigzne Anna Sofija fon Otere

2016. gadā mākslinieku pirmais kopdarbs programma "So Many Things" kļuva par hitu visā pasaulē gan skatītāju, gan kritiķu vidū. Īpaši slavēts par mūzikas aranžējumiem no mūsdienu operas līdz eksperimentālajam popam, šis projekts tika piedāvāts klausītājiem tādās vietās kā Ņujorkas Kārnegija zāle, Stokholmas Bervaldhallena, Luksemburgas Filharmonija un Bergenas Starptautiskais festivāls. 2021./2022. gadā Anna Sofija fon Otere un "Brooklyn Rider" atkal apvienojušies, lai koncertturnejās Eiropā un ASV prezentētu savu jaunāko kopdarbu "Songs of Love and Death" jeb “Mīlas un nāves dziesmas”.