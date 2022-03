Lauris Valters izdod jaunu, pavasarīgu dziesmu

Dziesmas autors saka tā: "Šajā patiesi sarežģītajā un lieliem izaicinājumiem bagātajā laikā ir jācenšas tomēr saskatīt to gaišumu, cilvēcīgumu, kas mums joprojām ir līdzās. Ir pienācis pavasaris, saule sāk sildīt arvien spožāk, un vēlos, lai arī manis radītā kompozīcija cilvēkos raisa prieku, sirdssiltas sajūtas. Mēs viens otru spējam atbalstīt, iedvesmot, palīdzēt, būt kā saule zenītā, kas piepilda un uzlādē! To arī no sirds ikvienam novēlu!"