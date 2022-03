Andris Šuvajevs: vai cilvēki spēs savienot cenu pieaugumu ar karu Ukrainā?

"Ir divi veidi, kā skatīties uz šiem jautājumiem. Pirmais - varam skatīties individuālā un ģimenes līmenī, cilvēku gatavību pielāgoties šādiem neskaidriem apstākļiem. Viss ir atkarīgs no šīm sociālajām saiknēm," pauda Šuvajevs.

Savukārt kā otro piemēru viņš minēja politisko līmeni. "Šeit mēs varam kritiski skatīties uz pēdējiem desmit gadiem. Mēs varam vērtēt, cik lielā mērā Latvijas politika vai valsts politika ir bijusi mērķēta uz to, lai veicinātu šādu sabiedrības izturētspēju. Šeit situācija ir sliktāka un dramatiskāka nekā stingri individuālā līmenī," sacīja Šuvajevs.

Otrkārt, runa ir par informācijas daudzumu. Tas sākumā bija neapturams. Es daudz kur iepriekš arī biju komentējis, ka nebiju redzējis tik daudz ziņu. Katru sekundi bija jauna veida komentāri, ziņas, jauna analīze un skatījumi. Bija ļoti grūti notvert to svarīgāko tajā visā, kas parādās ziņu portālos. Ir tīri likumsakarīgi, ka notiek sava veida atslābums no sākotnējās intensitātes, ko pavadīja pirmā [kara] nedēļa. Treškārt, es tiešām šo skaidrotu to sociālajā kontekstā -