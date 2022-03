Foto ⟩ Liepājas teātrī pirmizrādi piedzīvo lielākais šīs sezonas jauniestudējums

Darbs pie šī iestudējuma ilgst jau nedaudz vairāk par gadu – šajā laikā komponists Kārlis Auzāns ir radījis oriģinālmūziku (ar VKKF atbalstu), kuru izrādē atskaņos Liepājas Simfoniskais orķestris. Pie diriģenta pults – Reinis Lapa. Muzikālā dramaturģija sastāv no 17 numuriem – gan horeogrāfiskiem, gan vokāliem, tas ir līdz šim lielākais komponista darbs teātrim. Dziesmu tekstus sarakstījusi Inese Zandere.

Latvijā V. S. Moema romāns "Teātris" lielākai daļai sabiedrības asociējas ar hrestomātisko Jāņa Streiča filmu – ar fantastisko Viju Artmani galvenajā lomā un ģeniālo Raimonda Paula mūziku, taču Moems pieder visai pasaulei. Pēc viņa romāna tapuši dramatizējumi, izrādes, vairākas filmas, līdz ar to Streiča filma ir tikai viena no interpretācijām, savukārt izrādes radošā komanda piedāvās savu versiju. L. Groza nekad nav vairījusies no lieliem darbiem – viņas režijā Liepājā tapusi gan "Piafa", gan "Ziloņcilvēks", "Heda Gablere", "1984" u.c. izrādes.