Krievijas iecerētā ārvalstu uzņēmumu aktīvu nacionalizācija: viss nav tik vienkārši

Uz tikšanos tiesā!

“Sekas – investori neticēs Krievijai, un mēs to jutīsim vairākas desmitgades,” savā “Telegram” profilā rakstīja Potaņins.

Krievijas prokuratūra norādīja, ka šāds solis ir jāsper, lai aizsargātu strādājošos, kuriem draud palikšana bez darba. Amerikāņu ātrās ēdināšanas uzņēmums “McDonald’s” vien Krievijā nodarbināja 62 000 cilvēku. Prokuratūras skaidrojumi šķiet neskaidri, ņemot vērā to, ka daudzi uzņēmumi ir paziņojuši, ka Krievijā strādājošie saņems kompensācijas.

Iesaldēti aktīvi

Šāds modelis jau reiz ir izmantots. Tas notika pēc 1990. gada Irākas iebrukuma Kuveitā. Toreiz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome izveidoja komisiju, kas funkcionēja kā tiesa, kas ļāva iesaldēt Irākas aktīvus. No šiem iesaldētajiem aktīviem tika izmaksātas kompensācijas cietušajiem.

Atvērt tukšus veikalus

Tāpat ir jautājums, ko Krievija darīs ar visiem no ārzemju uzņēmumiem atsavinātajiem īpašumiem, kuru vidū ir veikalu telpas, ražotnes un pat lauksaimniecības. Rietumvalstu tirgotāju ķēdes, kā “Zara”, H&M un IKEA, Krievijas ekonomikā spēlē nozīmīgu lomu un nodarbina daudz cilvēku, taču lielākā daļa no viņu produkcijas tiek ievesta no ārzemēm.