Vai karš Ukrainā tuvina mūs zaļākai nākotnei vai nabadzībai?

Citiem vārdiem, ir aspekti, kuri acīmredzami veicinās ceļojumus ar auto uz kaimiņvalstīm. Daļa cilvēku izvairīsies no lidojumiem trauksmes dēļ, jo Ukrainā plosās karš un situācija ir neparedzama. Līdz ar to mēs, “Longo Group”, jau tagad novērojam, ka palielinās pieprasījums pēc spēkratiem, jo cilvēki šajā pavasarī un vasarā plāno veikt gan tuvus, gan tālus braucienus un pilnvērtīgu alternatīvu privātajam auto pagaidām nav. Sabiedriskais transports nav komfortabls ceļošanas veids, it īpaši, ja gribas atpūsties dabā vai plānots brauciens kopā ar bērniem. Taksometrs izmaksās dārgi un nav paredzēts tāliem braucieniem. Kaut arī koplietošanas auto ir iekarojuši zināmu popularitāti, ir pilnīgi skaidrs, ka viens brauciens ar to no Rīgas uz Liepāju vai Tallinu, vai Šauļiem izmaksās tikpat dārgi kā ikmēneša līzinga maksājums par labu lietoto auto. Respektīvi, ja ir vēlme aizbraukt kaut kur biežāk nekā reizi mēnesī, tad taksometrs vai koplietošanas auto nebūs piemērots variants.