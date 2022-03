Otra lieta – jebkāda palīdzība, kas Ukrainai nepieciešama. Gan finansiāla – šodien, piektdien, esam novirzījuši vēl 300 miljonus eiro no savas makrofinansiālās palīdzības –, gan arī praktiska, piemēram, Ukrainas elektrotīkls, kas kādreiz bija savienots ar Krievijas elektrotīklu, tagad ir ticis no tā atvienots un pievienots Eiropas Savienības elektrotīklam. Tas notika trešdien, un tas bija liels panākums. Ukrainai tas dod lielu enerģētisko drošību, kam pamatā ir Eiropas Savienības garantijas. Palīdzam arī ar visu, ko varam darīt militāro spēju atbalstam – vestes, ķiveres, ieroči, prettanku raķetes. Visās iespējamajās jomās atbalstām Ukrainu, cik vien tas ir iespējams.

Mums ir svarīgi atzīt, ka atkarība no Krievijas fosilā kurināmā ir pārāk liela, par to šaubu nav.

Pirmkārt, dažādot piegādātājus. Mēs sadarbojamies ar draugiem visā pasaulē - un šādu draugu mums ir daudz -, lai panāktu, ka viņi mums piegādā sašķidrināto dabasgāzi, kas aizvietotu Krievijas gāzi. Ar to sokas labi. Ja mēs tiktu atgriezti no Krievijas gāzes jau šodien, šo ziemu mēs izdzīvotu. Šoziem mēs esam neatkarīgi. Tomēr mums jāstrādā nākamo ziemu kontekstā. Tāpēc mēs pielāgojamies līgumu slēgšanai par lielākām sašķidrinātās gāzes piegādēm.

Trešais aspekts ir tāds, kur var palīdzēt ikviens - tā ir enerģijas taupīšana. Jo mazāk enerģijas mēs tērējam, jo lielāka ir mūsu neatkarība no Krievijas fosilā kurināmā. Tāds ir plāns šim gadam – samazināt atkarību no Krievijas gāzes tik ātri, cik vien iespējams. Ja ar to labi veiksies, mēs to šogad varam samazināt par divām trešdaļām.