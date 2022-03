SEB bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere: caursit savus stikla griestus!

"Es esmu sieviete, bet tas nav ne mans sasniegums, ne fakts, ko es esmu varējusi ietekmēt. Bet ir daudzi citi sasniegumi, kurus varēju un arī esmu ietekmējusi. Es esmu nostrādājusi 27 gadus finanšu jomā un daudzus no tiem kā vadītāja. Un divus no tiem Londonā - finanšu metropolē. Un nu jau sešus gadus vadu vienu no labākajām bankām Latvijā. Esmu pārliecināta, ka mums visām kādā brīdī nākas saskarties ar stikla griestiem un ir grūti tos izkustināt. Domāju, ka visbiežāk ar tiem sastopamies, nevis tāpēc, ka tā būtu mūsu profesionālā nespēja, bet drīzāk tāpēc, ka tas ir vai nu mūsu vai sabiedrības apziņa," savu stāstu iesāk Ieva Tetere. "Šodien esmu nolēmusi ar jums padalīties trijos stāstos, un es ļoti ceru, ka tas iedrošinās jūs spert soli tālāk un sakustināt tos iedomātos stikla griestus, kas ir virs sievietēm profesionālajā karjerā un varbūt pat pat arī caursist!"