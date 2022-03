Slovākija nodos Ukrainai pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas S-300

"Šodien pieņemts galīgais lēmums par to, ka ["Patriot"] sistēmas tiks izvietotas. Tās paredzētas, lai pastiprinātu sabiedroto atturēšanas spējas un aizsargātu Slovākijas teritoriju un tās iedzīvotājus no jebkādiem raķešu draudiem. Slovākija robežojas ar Ukrainu. Zenītraķešu kompleksi "Patriot" sāks pildīt savas funkcijas no aprīļa vidus," teikts Nīderlandes militārā resora paziņojumā.