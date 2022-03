Aptauja: Pēdējo divu nedēļu laikā piektdaļa iedzīvotāju papildinājuši mājas aptieciņu krīzes gadījumiem

Pēc respondentu vecuma būtiskas atšķirības aptaujā neparādās. Vecumā no 18 līdz 24 gadiem mājas aptieciņu pēdējo divu nedēļu laikā papildinājuši 14%, vecumā no 25 līdz 34 gadiem - 20%, grupā no 35 līdz 44 gadiem - 19%, vecumā no 45 līdz 54 gadiem - 17%, bet vecumā no 55 līdz 74 gadiem - 18%.