Netēlo strausu - ir karš! Kā apseglot iekšējo trauksmes drakonu?

Tā mēs varam saredzēt dabas skaistumu ap sevi: pastaigājoties pa ielu vai parku, uztverot apkārtējās smaržas un skaņas - iespējams, jūs iepriecinās sniegpulkstenītes, kas tiecas pret sauli, un putnu balsis. Un ir arī tik patīkami no rīta sajust kafijas (tējas) smaržu - pievienojiet tasei šķipsniņu kanēļa, dzeriet lēniem malkiem, gūstot prieku no šī vienkāršā rituāla... Noglāstiet jūsu pagalmā augoša koka stumbru - jūs sajutīsit patīkamo mizas raupjumu un dabas enerģiju.

Piektais solis ir ievērot iespējami veselīgāko dzīvesveidu, lai saglabātu enerģiju sevī. Mēģiniet piezemēt sevi, sajūtot ķermeni (elpošanas vingrinājumi, pirkstu masāža), izdomājiet vienkāršas un reālas aktivitātes, kas novērš uzmanību no nemierīgām domām. Ir svarīgi domāt par to, cik patīkami piepildīt savu dzīvi, jebkuri rituāli, īpaši, ja tie ir saistīti ar laiku, būs sava veida glābiņš.

No ārstniecības augiem lieliski iedarbojas dabiskais antidepresants asinszāle (Hyperici herba) un uz tā bāzes izstrādātie preparāti. Optimālais efekts, lietojot preparātus, kuru pamatā ir asinszāle, parasti tiek sasniegts pēc 10-14 dienu regulāras lietošanas. Bet asinszāles preparāti var izraisīt palielinātu jutīgumu pret sauli (fotosensibilizāciju), tāpēc to lietošanas laikā vajadzētu izvairīties no saules iedarbības un neapmeklēt solāriju, arī atturēties no alkoholiskajiem dzērieniem, kurus gan lietot vispār nevajadzētu.