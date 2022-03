Četri soļi, ar kuriem Ķīna klusībā padara Krievijas dzīvi sarežģītāku

Pēc kara sākšanas Krievijas ekonomika saņēma sāpīgu triecienu – pret to tika noteiktas sankcijas no visas pasaules – sākot ar ASV, beidzot ar Austrāliju un Japānu. Ķīnas vēlme izlīdzēt būtiski mazinājās, taču – publiski Pekina joprojām nav nosodījusi Krieviju par tās uzbrukumu kaimiņvalstij. Tiesa gan, Ķīna vēlas izvairīties no tā saucamajām atvasinātajām sankcijām, sadarbojoties ar sankcionētajiem Krievijas uzņēmumiem. Runājot par sankcijām – Ķīna publiski nosodīja Rietumvalstu sankcijas pret Krieviju, sakot, ka “tas ir neefektīvs veids, kā risināt konfliktu”. Efektīvāk būtu risināt krīzi ar diplomātiskiem paņēmieniem.