“Garais Covid-19” - kā no tā tik vaļā?

Fiziskās aktivitātes. Tās noteikti ir vajadzīgas atlabšanas procesā, tomēr ir jāievēro mērenība. Pacienti, kas izslimojuši ar asimptomātisku vai ļoti vieglu slimības gaitu bez būtiskiem plaušu simptomiem, fiziskās aktivitātes var atsākt patstāvīgi, taču ievērojami samazinot pirms slimošanas ierasto intensitāti un to kāpinot pamazām. Savukārt pacientiem, kam bijuši izteikti vīrusa simptomu, pirms fizisko aktivitāšu atsākšanas ir ieteicama konsultācija pie speciālista, piemēram, fizioterapeita. Jāatceras, ka šajā situācijā noteikti nevajag pārsteigties ar slodzes kāpināšanu, jo tas var vēl vairāk paildzināt atlabšanas un spēka atgūšanas periodu.

Uztura bagātinātāji. Vislabāk pēc Covid-19 izslimošanas ir veikt analīzes, lai noskaidrotu, kā tieši organismam pietrūkst. Parasti aktuālākais būs D vitamīns, taču spēku atgūšanai aktuāli var būt arī cinks, selēns, B12, arī C vitamīns. L. Martinsone-Bērzkalne iesaka tos lietot kā atsevišķus elementus kursa veidā, piemēram, vienu mēnesi, nevis multivitamīnu veidā.

BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece uzsver – pēc Covid-19 izslimošanas īpaši svarīgs ir veselīgs dzīvesveids – katru dienu izvēlēties veselīgu un sabalansētu uzturu, samazinot sāls patēriņu, nelietot alkoholu un uzņemt pietiekamu šķidruma daudzumu. Ēdienkartē jāiekļauj dārzeņi, augļi, ogas, zaļumi, zivis, pilngraudu produkti, liesa gaļa un piena produkti. Ja uzturā nelieto zivis, tad ieteicams lietot zivju eļļu, kas satur vērtīgās Omega-3 taukskābes. Tās ir nepieciešamas daudzu organisma funkciju nodrošināšanai – labvēlīgi ietekmē gan sirds un asinsvadu sistēmu, gan redzi un smadzeņu darbību. Atveseļošanās laikā un pēc tam vislabāk nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas uzņemt ar pilnvērtīgu uzturu. Imūnsistēmai nozīmīgi ir D, C, A un E vitamīni, kā arī selēns un cinks. Šie antioksidanti veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu. Jāatceras, ka ar uzturu neuzņemam pietiekami D vitamīnu, tāpēc ir svarīgi noteikt D vitamīna līmeni asinīs, lai nepietiekamības gadījumā to koriģētu ar D vitamīna līdzekļiem. D vitamīnu vislabāk lietot dienas pirmajā pusē ēšanas laikā, jo tas ir taukos šķīstošs vitamīns. Šis vitamīns regulē kalcija un fosfora vielmaiņu, palīdz uzturēt kaulu un zobu veselību, nepieciešams normālai kaulu augšanai un attīstībai bērniem, normālai muskuļu darbībai, veicina normālu imūnsistēmas darbību, vajadzīgs nervu un hormonālajām sistēmām, kā arī sirds un asinsvadu veselībai. Savukārt C vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību, palīdz mazināt nespēku un nogurumu, nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu. Tāpat noderīgi būs probiotiķi un bišu produkti.