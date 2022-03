Staķis: Katrā vēsturiskajā centrā vajadzētu atvērt centru Ukrainas kara bēgļu uzņemšanai

Laikā no 7.marta līdz 18.martam centrā reģistrētas kopā 6253 personas, izsniegtas Latvijas mobilo sakaru operatoru 4421 SIM kartes un 4874 e-taloni. Sociālā dienesta darbinieki centrā divu nedēļu laikā pieņēmuši 958 iesniegumus krīzes izziņām Eiropas Savienības pārtikas paku saņemšanai, 1013 iesniegumus krīzes pabalstam, 995 iesniegumus garantētā minimālā ienākuma pabalstam. Līdz šim no Ukrainas iedzīvotājiem ir saņemti 1164 pieteikumi uzņemt bērnus kādā no izglītības iestādēm Rīgā - no tiem 810 pieteikumi bērnu uzņemšanai skolā, bet 354 ir pieteikumi uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs.