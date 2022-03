"Bermudu divstūris" laiž klajā singlu kopā ar "Auļiem" un izziņo koncertturneju

"Mēs dzīvojam laikā, kad vēl vairāk kā nekad agrāk ir jānovērtē to, kas mums ir dots, tādēļ dziesma stāsta par mīlestību un spēku, ko tā spēj sniegt un vēlmi nosargāt to, kas ir patiesi svarīgs un dārgs! Mēs esam ļoti gandarīti, ka tieši šī dziesma un tās vēstījums ir tapis ar labākajiem meistariem savā jomā un "Auļi" noteikti tādi ir!" dalās brālēni Triceps un Biceps.

"Auļu ballēs bieži ir skanējuši "Bermudu divstūra" hiti, tāpēc bijām patiesi priecīgi saņemot piedāvājumu piedalīties šīs dziesmas ierakstā. Dziesmas teksts mūs dziļi aizkustināja, jo tajā paustais vēstījums precīzi sakrīt ar to, ko jūt arī mūsu sirdis. Šī arī bija lieliska iespēja atkal sastrādāties ar mūsu draugiem no dažādām mūsdienu tautas mūzikas grupām, lai izveidotu speciāli šai dziesmai piemērotu vīru kori," stāsta grupas "Auļi" dūdinieks Kaspars Bārbals

Dziesmas ierakstā piedalījās arī Edgars Grabovskis no folkmetāla grupas "Skyforger", Ēriks Zeps no postfolkloras grupas "Rikši", Edgars Zilberts no folkloras un seno cīņu kopas "Vilkači", Andrejs Planders un Viesturs Āboltiņš no folkloras un eksperimentālās arheoloģijas kopas "Trejasmens".