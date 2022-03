Vasarā notiks mūzikas festivāls "Rīgas ritmi 2022"

22. starptautiskais improvizācijas, džeza un globālās mūzikas festivāls "Rīgas ritmi" šogad norisināsies no 30. jūnija līdz 2. jūlijam. Rīgā uz brīvdabas skatuvēm uzstāsies gan džeza, gan globālās mūzikas mākslinieki no ārvalstīm un, protams, arī Latvijas – apvienība "Ayom" no Portugāles, amerikāņu dziedātājs Klarks Bekhems (Clark Beckham), itāliešu dziedātāja Valentinaa Fina, grupa "Very Cool People" kopā ar dziedātāju Paulu Saiju un citi mākslinieki.