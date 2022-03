Koncertzālē "Palladium" uzstāsies "Pink Floyd" bundzinieks Niks Meisons

Biļetes no 22. marta pieejamas tirdzniecībā “Biļešu serviss” tīklā.

Meisons ir viens no visu laiku komerciāli veiksmīgākās un ietekmīgākās rokgrupas "Pink Floyd" dibinātājiem. Grupas stāsts sākas ar Meisonu un Rodžera Votersa (Roger Waters) draudzību, kad mūziķi iepazinās 1963. gadā, studējot Londonas Universitātē. Meisons bija visilgāk pastāvošais grupas dalībnieks un bundzinieks, kā arī daudzu grupas leģendāro dziesmu "Time", "One Of These Days", "Careful With That Axe", "Eugene" un "Echoes" līdzautors.

2018. gadā Niks Meisons izveidoja grupu "Nick Mason's Saucerful Of Secrets" kopā ar ģitāristu Lī Herisu (Lee Harris). Pavisam drīz viņiem pievienojās ģitārists un dziedātājs Gerijs Kemps (Gary Kemp), basģitārists Gajs Prets (Guy Pratt), un taustiņinstrumentālists un komponists Doms Bīkins (Dom Beken). Kā stāsta pats mākslinieks, sākotnēji viņi necentās izveidot "Pink Floyd" veltījuma grupu. Mērķis bija sniegt faniem autentisku "Pink Floyd" pieredzi, atskaņojot agrīnās mūzikas materiālu, kas aptver 1965. - 1972. gadus.

Kā ceļojums laikā, kas aizvedīs uz grupas "Pink Floyd" pirmsākumiem. Koncertā skanēs tādas "Pink Floyd" dziesmas kā "Astronomy Domine", "Atom Heart Mother", "Fearless", "Green Is The Color", "Set The Controls For The Heart Of The Sun", "Obscured By Clouds", "A Saucerful Of Secrets", "One Of This Days" un daudzas citas.

"Šis bija visneparastākais šovs un skaists atgādinājums par to, kāda bija "Pink Floyd" grupa - savdabīga un spoža," tā raksta Michael Hann laikrakstam "Financial Times".

"Skaņa bija elektrizējoša, uzmundrinoša un hipnotizējoša, savienojot pirmatnējā roka formātus dīvainās un brīnišķīgās formās. Sākot no garāžroka programmas sākumā ar "Interstellar Overdrive", "Astronomy Domine", "Lucifer Sam", līdz noslēdzošajai izspēlei ar "One of These Days" un "Point Me at the Sky". Tas bija spēcīgs intensitātes kopums," tā Neil McCormick, laikraksts "The Daily Telegraph".