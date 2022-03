"Liels un mazs" atzīts par labāko bērnu grāmatu izdevēju Eiropā

Balvai ik gadu tiek nominētas izdevniecības no sešām pasaules daļām - Eiropas, Āzijas, Okeānijas, Āfrikas, Latīņamerikas un Ziemeļamerikas. Finālam no katra reģiona tiek izvirzīti pieci izdevēji.

Šogad "Liels un mazs" sacentās ar izdevniecību "Samokat" no Krievijas, divām izdevniecībām no Francijas - "Helium" un "Editions Thierry Magnier", kā arī izdevniecību "Wytwornia" no Polijas.