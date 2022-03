Ārstniecības iestādēs nedaudz pieaug Covid-19 gultu noslodze

Nedēļas laikā par 3% samazinājies pārprofilēto Covid-19 gultu skaits - no 1116 uz 1084. Covid-19 pacienti papildus tiek ārstēti citu profilu nodaļās, kā arī specializētajās slimnīcās. Laika periodā no 14. līdz 20.martam bija aizņemti 68% no visām Covid-19 gultām, savukārt līdz 21.martam gultu noslodze palielinājusies līdz 69%.