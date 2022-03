Video ⟩ Covid-19 ierobežojumu atcelšana un finansējuma piešķiršana nozarēm – ko lēma valdība

Paredzēts, ka 1 587 636 eiro tiks pārdalīti primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšanai, 426 077 eiro - laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanai ambulatorajā aprūpei, savukārt pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai tiks pārdalīti 2 722 376 eiro.

Savukārt neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai stacionārās ārstniecības iestādēs tiks pārdalīti 3 467 506 eiro, bet plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai - 1 867 118 eiro.

Segs medikamenta "Molnupiravir" iegādi 1,97 miljonu eiro apmērā

Ministru kabinets otrdien piešķīra 1,97 miljonus eiro, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar medikamenta pret Covid-19 "Molnupiravir" iegādi.

Nacionālais veselības dienests pagājušā gada pēdējā ceturksnī organizēja iepirkumu par medikamenta iegādi 2880 kursu apjomā. Iepirkumā piedāvājumus bija iesnieguši trīs pretendenti, no kuriem piegādes līgums par medikamenta "Molnupiravir" piegādēm 1,97 miljonu eiro apmērā pērn 23.decembrī tika noslēgts ar pretendentu, kurš piedāvāja zemāko cenu - AS "Recipe Plus".

Šī gada janvārī un februārī no 2880 medikamenta kursies 1440 medikamenta kursu tika nogādāti Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcai un 1440 - Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcai, kas izmantos medikamentu "Molnupiravir" terapijā pēc indikācijām, kā arī koordinēs medikamenta tālāku sadali citām ārstniecības iestādēm.

Finansējums tiks nodrošināts no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

"Molnupiravir" ir pretvīrusa tabletes, kas paredzētas to pacientu ārstēšanai, kas ar Covid-19 slimo vieglā vai vidēji smagā formā. "Molnupiravir" darbības rezultātā samazinās vīrusa spējas dalīties, tādējādi palēninot slimību.

Valdība atbalsta pakāpenisku aizsardzības finansējuma palielināšanu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā

Valdība otrdien, 22. martā, atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) informatīvajā ziņojumā iekļauto priekšlikumu par pakāpenisku aizsardzības finansējuma palielināšanu līdz 2,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP) 2025. gadā.

Paredzēts, ka aizsardzības finansējums tiks nodrošināts 2,25% apmērā no IKP 2023.gadā, 2,4% no IKP 2024.gadā un 2,5% no IKP 2025.gadā, lai stiprinātu valsts drošību un aizsardzību, un nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju paātrinātu attīstību.

Kariņš: Šis varētu būt īstais brīdis pārskatīt termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanu Krievijas pilsoņiem

Šis varētu būt īstais brīdis pārskatīt termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanu Krievijas pilsoņiem, otrdien pēc valdības sēdes norādīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Viņš pauda, ka šāda veida atļaujas pašlaik tiek izsniegtas salīdzinoši maz, tomēr šobrīd varētu būt pareizi iespēju tās iegūt paredzēt tikai ārkārtas gadījumos, kas būtu saistīti ar humāniem apsvērumiem.

Termiņuzturēšanās atļauja ir dokuments, kas dod tiesības ārvalstniekam uzturēties Latvijā noteiktu laiku. Uzturēšanās atļauja no 2012.gada tiek izsniegta personas apliecības formātā, līdz ar to pirms uzturēšanās atļaujas saņemšanas ir jānodod biometrijas dati. Uzturēšanās atļauja nepieciešama, vēloties uzturēties Latvijā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas.

Koalīcija jau iepriekš rosināja termiņuzturēšanās un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas par noziegumu pret cilvēci vai kara publisku slavināšanu.

Kariņš par valdības sēdē pārrunāto un lemto:

