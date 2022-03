Tiešraide ⟩ Kā dzīvosim pēc 1.aprīļa – ko lēma valdība

No aprīļa tiks atcelta lielākā daļa Covid-19 ierobežojumu; maskas vietām būs vēl jānēsā

Ministru kabinets otrdien, 22. martā, vienojās par Covid-19 drošības pasākumu regulējumu no 1.aprīļa, kas paredz atteikties no vēl vairākiem ierobežojumiem .

No aprīļa izglītības programmu īstenošanas vietās nebūs jālieto sejas maskas

No 1.aprīļa sejas maskas un nemedicīniskie aizsegi nebūs jālieto izglītības programmu īstenošanas vietās, un tas attiecas gan uz izglītojamiem, gan nodarbinātajiem, paredz grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

No 1.aprīļa saglabāta iespēja kolektīva vadītājam, tai skaitā darba devējam, noteikt testēšanu, kā arī masku vai respiratoru lietošanu kontaktpersonām, taču nebūs jāziņo Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC) par kolektīvā esošām Covid-19 sasirgušo kontaktpersonām.

Valdība atbalsta pakāpenisku aizsardzības finansējuma palielināšanu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā

Valdība otrdien, 22. martā, atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) informatīvajā ziņojumā iekļauto priekšlikumu par pakāpenisku aizsardzības finansējuma palielināšanu līdz 2,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP) 2025. gadā.

Paredzēts, ka aizsardzības finansējums tiks nodrošināts 2,25% apmērā no IKP 2023.gadā, 2,4% no IKP 2024.gadā un 2,5% no IKP 2025.gadā, lai stiprinātu valsts drošību un aizsardzību, un nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju paātrinātu attīstību.