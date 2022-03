Valdības lēmums par Covid-19 regulējumu no aprīļa ir kompromiss, uzsver Kariņš

Ministru prezidents sacīja, ka tas, kas Latviju atšķir no citām valstīm Covid-19 ziņā, ir lielā mirstība. "Tā ir mūsu atšķirība no daudzām valstīm. Latvijā cilvēki joprojām ievērojamā daudzumā mirst no Covid-19. Tā slimība joprojām ir bīstama," teica Kariņš.