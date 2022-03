Kādu pilsētas krosoveru par 250-300 eiro mēnesī?

Par pieņemamiem 250 - 300 eiro mēnesī Autohallē piedāvā vairākus krosoveru modeļus no dažādiem ražotājiem. Nepelnīti mazāk pazīstams, piemēram, ir Suzuki SX4 S-Cross.

Suzuki reputācija nemainās gadiem. Modeļu nav daudz, tie mainās reti, un nelūst. Jaunais S-Cross ir svaigākais no Suzuki, maksā no 24 000 eiro, un tam vēl joprojām ir īsta automātiskā kārba.

Peugeot 2008 ir nesalīdzināmi vairāk versiju, motoru un ekstru nekā Suzuki. To pat var dabūt pilnībā elektrisku. Lai gan tā dzinēji ir mazi, jauda sniedzas līdz pat 155 zirgspēkiem. Arī astoņpakāpju "automāts" šai krosoveru klasē ir retums. Par mazāk nekā 25 000 eiro iznāk gan tas, gan 131 ZS turbodzinējs.

Gundars Margēvičs: "Arī C4 var sajust to eleganto dizainu. To var just pat vairāk nekā 2008. Šeit ir coupe virsbūve.