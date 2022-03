Jauniešu zināšanas par atjaunīgajiem enerģijas resursiem ir nepilnīgas, liecina aptauja

Jaunieši saprot – elektroenerģijas ražošana no atjaunīgajiem resursiem ir videi draudzīga, un enerģijas ražošanā tiem ir nākotnes potenciāls. Arī par enerģijas ieguves avota un veida saikni ar elektroenerģijas izmaksām jaunieši ir informēti, taču viņu priekštati par izmaksu patiesajiem apjomiem ir maldīgi. 68 % respondentu AS "Latvenergo" erudīcijas konkursa "FIZMIX Eksperiments" veiktajā aptaujā ir atzīmējuši, ka elektroenerģijas ražošana no atjaunīgajiem resursiem ir dārga. 45 % jauniešu domā, ka atjaunīgo resursu izmantošana ir turīgu valstu un lielu uzņēmumu privilēģija. Tomēr izmaksu salīdzinājums jau vairākus gadus liecina, ka atjaunīgo resursu izmantošana izmaksu ziņā ir kļuvusi tikpat izdevīga un pat lētāka par neilgtspējīgu fosilo kurināmo izmantošanu. 2019. gadā Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras IRENA veiktie aprēķini parādīja, ka 56 % no jaunajām saules un vēja enerģijas spēkstacijām spēja saražot lētāku elektroenerģiju nekā jaunuzceltās, ar fosilajiem kurināmajiem darbināmās spēkstacijas. (1)