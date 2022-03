ES jāpanāk nulles atkarība no Krievijas, paziņo Eiroparlamenta prezidente

"Mūsu sankcijas smagi sit pa Krieviju; tās ir pastiprinātas, atbildot uz [Krievijas prezidenta Vladimira] Putina iebrukuma Ukrainā eskalāciju. Eiropas Parlamenta nostāja bija ļoti skaidra no paša sākuma: mums ir jāpanāk nulles atkarība no Krievijas, un tam ir jābūt mūsu galvenajam mērķim. Mums jāpērk enerģija no draugiem, nevis no ienaidniekiem, un nav katru dienu jāfinansē šis karš," atzīmēja Metsola.