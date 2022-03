Golubeva rosina pārtraukt termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanu Krievijas pilsoņiem

Termiņuzturēšanās atļauja ir dokuments, kas dod tiesības ārvalstniekam uzturēties Latvijā noteiktu laiku. Uzturēšanās atļauja no 2012.gada tiek izsniegta personas apliecības formātā, līdz ar to pirms uzturēšanās atļaujas saņemšanas ir jānodod biometrijas dati. Uzturēšanās atļauja nepieciešama, vēloties uzturēties Latvijā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas.