Latvijas slimnīcās samazinājies Covid-19 pacientu skaits

No slimnīcās esošajiem pacientiem ar Covid-19 tas kā pamatdiagnoze noteikta 441 saslimušajiem. No visiem stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 412 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 29 - ar smagu slimības gaitu.

No konstatētajiem Covid-19 pacientiem 1058 nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 2572 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 10 062 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 36,1% bijuši pozitīvi.

No 13 mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, divi - no 60 līdz 69 gadiem, divi - no 70 līdz 79 gadiem, septiņi - 80 - 89 gadu vecumā un viens - no 90 līdz 99 gadiem. No mirušajiem desmit bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet trīs - vakcinēti.