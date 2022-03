Dažādu sadzīves brūču iegūšanas gadījumos to apstrādei mēdzam nepievērst īpašu uzmanību un vienkārši izmantot senlatviešu teicienu “līdz kāzām sadzīs”, taču tas nav īsti pareizi. Neatkarīgi no brūces veida, to pēc iespējas ātrāk nepieciešams apkopt. Pareiza brūču aprūpe veicina to ātrāku dzīšanu, samazina iekaisuma un rētas veidošanās iespēju. Tāpēc svarīgi pievērst uzmanību mājas aptieciņas saturam, lai tajā būtu viss nepieciešamais kvalitatīvai brūču apstrādei.