Lietuvas ārlietu ministrs: NATO jāpārskata Baltijas valstu aizsardzības plānus

"Galvenais, lai tiktu pārskatīta Baltijas valstu aizsardzības stratēģija. Nav obligāti jānosauc vārdā konkrēts potenciāls, bet jāizvērtē drošības situācija, kas pilnībā mainījusies, un no tā, pirmām kārtām no politiskā uzdevuma, jāsāk precīza spēku plānošana reģionā, un to es ceru panākt," viņš sacījis žurnālistiem pirms ceturtdien Briselē gaidāmā alianses ārkārtas samita, kurā tiks apspriesta situācija saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā.